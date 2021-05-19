Ramazan Bayramı geçtiğimiz hafta İslam alemi tarafından kutlandı. Yılın ilk dini bayramının ardından vatandaşlar Kurban Bayramı tarihini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Bu kapsamda Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı hangi gün, ayın kaçında? İşte tarihi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İşte dini günler takvimi;