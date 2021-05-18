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    • 18.05.2021 22:19
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    Kıtlık yaşanabilir... için kritik su uyarısı! "Su stresi çeken bir ülke konumundayız"

    genelinde 2020 ve 2021 yılında az yağışla karşılaşılması 'Kuraklık mı yaşanacak?' sorusunu beraberinde getirmişti. Özellikle , ve gibi nüfus bakımından yoğun illerde yaşanan kuraklık herkesi endişelendirmişti.  () Genel Müdür Vekili , Türkiye için kritik su kıtlığı açıklamasında bulundu.

    Türkiye için kritik su uyarısı!

    Türkiye genelinde 2020 ve 2021 yılında az yağışla karşılaşılması 'Kuraklık mı yaşanacak?' sorusunu beraberinde getirmişti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfus bakımından yoğun illerde yaşanan kuraklık herkesi endişelendirmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye için kritik su kıtlığı açıklamasında bulundu.

    KRİTİK SU UYARISI


    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Nüfusumuz 83,6 milyon olduğu hesabıyla şu an itibarıyla 1,339 metreküp kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken bir ülke konumundayız." dedi.

        TBMM'de küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 'Meclis Araştırması Komisyonu', Veysel Eroğlu Başkanlığı'nda toplandı.

        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA...
        Komisyona katılan Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, DSİ faaliyetleri ve özellikle küresel iklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

        Yıldız, kurak ve yarı kurak iklim kuşağının, suyun üzerindeki baskıyı artırdığını anlatarak, "İklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavram, suyun hidrolojik çevrimine mekânsal ve zamansal dağılımı üzerine gittikçe daha da artan bir baskı oluşturmaktadır. Yine iklim değişikliği ve su kaynakları yönetimiyle ilgili iklim, aslında birçok sektöre sağlık, enerji ve ulaştırma gibi etki eden ve bunların faaliyetlerini, planlanmasını gerektiren yine gelecekle ilgili planlamalarda etki unsuru olan bir varlık." değerlendirmesinde bulundu.

            'SU STRESİ ÇEKEN ÜLKE KONUMUNDAYIZ'


            Doğal afetlerin de arttığına dikkat çeken Yıldız, yıllık yağış ortalaması ile ilgili "Ülkemizde şu an 574 milimetre yıllık yağış ortalaması kullanılıyor. Su potansiyelimiz olarak yıllık toplam yağışımız 450 milyar metreküp. Kullanabilir su potansiyelimiz de 112 milyar metreküp bunun içerisinde 18 milyar metreküp yer altı suları rezervi de dâhil. Nüfusumuz 83,6 milyon olduğu hesabıyla şu an itibarıyla 1,339 metreküp kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken bir ülke konumundayız. Biz şuan 112 milyar metreküpün 57,7 milyar metreküpünü kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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