Türkiye genelinde 2020 ve 2021 yılında az yağışla karşılaşılması 'Kuraklık mı yaşanacak?' sorusunu beraberinde getirmişti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfus bakımından yoğun illerde yaşanan kuraklık herkesi endişelendirmişti. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye için kritik su kıtlığı açıklamasında bulundu.
KRİTİK SU UYARISI
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Nüfusumuz 83,6 milyon olduğu hesabıyla şu an itibarıyla 1,339 metreküp kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken bir ülke konumundayız." dedi.