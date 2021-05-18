Yıldız, kurak ve yarı kurak iklim kuşağının, suyun üzerindeki baskıyı artırdığını anlatarak, "İklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz kavram, suyun hidrolojik çevrimine mekânsal ve zamansal dağılımı üzerine gittikçe daha da artan bir baskı oluşturmaktadır. Yine iklim değişikliği ve su kaynakları yönetimiyle ilgili iklim, aslında birçok sektöre sağlık, enerji ve ulaştırma gibi etki eden ve bunların faaliyetlerini, planlanmasını gerektiren yine gelecekle ilgili planlamalarda etki unsuru olan bir varlık." değerlendirmesinde bulundu.