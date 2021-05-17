17 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|31,14
|29,42
|5,85
|Jantsa Jant Sanayi
|69,90
|66,05
|5,83
|Aksa
|16,29
|15,46
|5,37
|Karsan Otomotiv
|4,59
|4,36
|5,28
|Borusan Mannesmann
|27,38
|26,36
|3,87
|Çemtaş
|15,51
|14,99
|3,47
|Doğuş Otomotiv
|29,98
|29,04
|3,24
|Parsan
|31,28
|30,30
|3,23
|Good-Year
|8,15
|7,93
|2,77
|Nuh Çimento
|54,55
|53,10
|2,73
|Alarko GMYO
|24,30
|23,70
|2,53
|Gübre Fabrikaları
|62,70
|61,25
|2,37
|Garanti Bankası
|7,86
|7,68
|2,34
|Tekfen Holding
|16,07
|15,71
|2,29
|Bursa Çimento
|4,05
|3,96
|2,27
|Netaş Telekomünikasyon
|23,52
|23,00
|2,26
|Akiş GMYO
|1,95
|1,91
|2,09
|Ege Endüstri
|1.365,00
|1.337,40
|2,06
|Koza Madencilik
|15,64
|15,33
|2,02
|Brisa
|24,66
|24,18
|1,99
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,39
|-3,60
|Kardemir (D)
|8,17
|8,41
|-2,85
|Ereğli Demir Çelik
|19,42
|19,99
|-2,85
|Deva Holding
|28,54
|29,10
|-1,92
|Bagfaş
|25,06
|25,54
|-1,88
|Fenerbahçe Futbol
|23,08
|23,52
|-1,87
|Aksa Enerji
|13,19
|13,42
|-1,71
|Coca Cola İçecek
|82,30
|83,70
|-1,67
|Petkim
|6,31
|6,41
|-1,56
|Arçelik
|32,18
|32,62
|-1,35
|Türk Traktör
|201,40
|204,10
|-1,32
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,79
|16,97
|-1,06
|Kartonsan
|64,55
|65,10
|-0,84
|Migros Ticaret
|36,78
|37,08
|-0,81
|Kervan Gıda
|16,76
|16,89
|-0,77
|Kerevitaş Gıda
|4,93
|4,96
|-0,60
|Pegasus
|84,90
|85,40
|-0,59
|TAV Havalimanları
|24,08
|24,20
|-0,50
|Mavi Giyim
|48,82
|49,00
|-0,37
|Alarko Holding
|10,00
|10,03
|-0,30