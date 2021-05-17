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    • Güncel
    • 17.05.2021 17:33
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    • 17.05.2021 17:33
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    17 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,85 oranında 31,14'den yükselerek işlem gördü. 17 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    17 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Esenboğa Elektrik 31,14 29,42 5,85
    Jantsa Jant Sanayi 69,90 66,05 5,83
    Aksa 16,29 15,46 5,37
    Karsan Otomotiv 4,59 4,36 5,28
    Borusan Mannesmann 27,38 26,36 3,87
    Çemtaş 15,51 14,99 3,47
    Doğuş Otomotiv 29,98 29,04 3,24
    Parsan 31,28 30,30 3,23
    Good-Year 8,15 7,93 2,77
    Nuh Çimento 54,55 53,10 2,73
    Alarko GMYO 24,30 23,70 2,53
    Gübre Fabrikaları 62,70 61,25 2,37
    Garanti Bankası 7,86 7,68 2,34
    Tekfen Holding 16,07 15,71 2,29
    Bursa Çimento 4,05 3,96 2,27
    Netaş Telekomünikasyon 23,52 23,00 2,26
    Akiş GMYO 1,95 1,91 2,09
    Ege Endüstri 1.365,00 1.337,40 2,06
    Koza Madencilik 15,64 15,33 2,02
    Brisa 24,66 24,18 1,99

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çemaş Döküm 1,34 1,39 -3,60
    Kardemir (D) 8,17 8,41 -2,85
    Ereğli Demir Çelik 19,42 19,99 -2,85
    Deva Holding 28,54 29,10 -1,92
    Bagfaş 25,06 25,54 -1,88
    Fenerbahçe Futbol 23,08 23,52 -1,87
    Aksa Enerji 13,19 13,42 -1,71
    Coca Cola İçecek 82,30 83,70 -1,67
    Petkim 6,31 6,41 -1,56
    Arçelik 32,18 32,62 -1,35
    Türk Traktör 201,40 204,10 -1,32
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,79 16,97 -1,06
    Kartonsan 64,55 65,10 -0,84
    Migros Ticaret 36,78 37,08 -0,81
    Kervan Gıda 16,76 16,89 -0,77
    Kerevitaş Gıda 4,93 4,96 -0,60
    Pegasus 84,90 85,40 -0,59
    TAV Havalimanları 24,08 24,20 -0,50
    Mavi Giyim 48,82 49,00 -0,37
    Alarko Holding 10,00 10,03 -0,30

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    Haberler Güncel 17 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?