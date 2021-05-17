17 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 31,14 29,42 5,85 Jantsa Jant Sanayi 69,90 66,05 5,83 Aksa 16,29 15,46 5,37 Karsan Otomotiv 4,59 4,36 5,28 Borusan Mannesmann 27,38 26,36 3,87 Çemtaş 15,51 14,99 3,47 Doğuş Otomotiv 29,98 29,04 3,24 Parsan 31,28 30,30 3,23 Good-Year 8,15 7,93 2,77 Nuh Çimento 54,55 53,10 2,73 Alarko GMYO 24,30 23,70 2,53 Gübre Fabrikaları 62,70 61,25 2,37 Garanti Bankası 7,86 7,68 2,34 Tekfen Holding 16,07 15,71 2,29 Bursa Çimento 4,05 3,96 2,27 Netaş Telekomünikasyon 23,52 23,00 2,26 Akiş GMYO 1,95 1,91 2,09 Ege Endüstri 1.365,00 1.337,40 2,06 Koza Madencilik 15,64 15,33 2,02 Brisa 24,66 24,18 1,99

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: