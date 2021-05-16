Kademeli normalleşmede şehirlerarası seyahat yasağı var mı 2021? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sonuna gelindi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi ve detaylar hemen vatandaşlar tarafından merakla araştırılır oldu. Peki kademeli normalleşmede seyahat yasağı kalktı mı? İşte ayrıntılar…
SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
17 Mayıs ile 1 Haziran arasında uygulanacak kademeli normalleşme süreci için tam kapanmada uygulanan seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.
Yani 17 Mayıs yarından itibaren 19.00 - 05.00 arasında ve hafta sonu şehirlerarası seyahat yasağı uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.