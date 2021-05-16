İLK VAKA RUM PATRİĞİ

Emniyet'e ilk hırsızlık ihbarı, Rum Patriği II. Bartholomeos'un (Dimitris Arhondonis) hizmetlisi tarafından yapıldı. Eleniça Sarıyanopulo, ikametin odasının camının kırılmış olduğunu, ışıklarının açık olduğunu gördüğünü ancak çalınan herhangi bir şeylerinin olmadığını anlattı.

İkinci olarak Ersel Ağır Makine Sanayi Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ersel Gülbeyaz'ın Tuzla'da bulunan ikameti hedef seçildi. Evden 200 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Hırsızlar, Eskişehir merkezli bisküvi devi Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve daha önce vergi rekortmeni olan Aydan Kanatlı'nın evine de girdi. Kanatlı'nın lüks saati ve ziynet eşyaları çalındı. Ortalama zarar 500 bin dolar civarında.





*Eda Erol