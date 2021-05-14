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    • Güncel
    • 14.05.2021 10:42
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    • 14.05.2021 10:46
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    | Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı!

    sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. 14 Mayıs Cuma günü raporlarına göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacak. Öte yandan bazı illerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu ile Kırklareli, Edirne ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 24°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 28°C
    Az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            DÜZCE °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            KASTAMONU °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            ZONGULDAK °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadiesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 34°C
            Az bulutlu

            ARTVİN °C, 33°C
            Az bulutlu

            SAMSUN °C, 22°C
            Az bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            AĞRI °C, 25°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 23°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık
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                Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı!
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı!