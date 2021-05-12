On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün sona eriyor ve vatandaşlar bayram hazırlıklarına başladı. Bugün camilerin açık olup olmadığı merak edilirken teravih namazının kılınıp kılınmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, bugün teravih namazı var mı? Bugün camiler açık mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? İşte cevaplar...
BUGÜN CAMİLER AÇIK MI, TERAVİH VAR MI?
Arefe günü teravih namazı kılınmamaktadır. Son teravih namazı 11 Mayıs Salı akşamı yani dün kılınmıştır.
İşte camiler açık mı sorusunun yanıtı;
CAMİLER AÇIK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.
AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER
1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.