On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün sona eriyor ve vatandaşlar bayram hazırlıklarına başladı. Bugün camilerin açık olup olmadığı merak edilirken teravih namazının kılınıp kılınmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, bugün teravih namazı var mı? Bugün camiler açık mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? İşte cevaplar...

BUGÜN CAMİLER AÇIK MI, TERAVİH VAR MI?

Arefe günü teravih namazı kılınmamaktadır. Son teravih namazı 11 Mayıs Salı akşamı yani dün kılınmıştır.

İşte camiler açık mı sorusunun yanıtı;