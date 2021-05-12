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    • 12.05.2021 18:11
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    • 12.05.2021 18:11
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    Milyonlarca Müslüman bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan Bayramı yarın yani 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Mübarek arefe günü camilerin açık olup olmadığını ve teravih namazının kılınıp kılınmayacağını merak ederek araştırmalar yapıyor. Peki, , teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınacak mı? İşte merak edilenler...

    Bugün teravih namazı var mı?

    On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün sona eriyor ve vatandaşlar bayram hazırlıklarına başladı. Bugün camilerin açık olup olmadığı merak edilirken teravih namazının kılınıp kılınmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, bugün teravih namazı var mı? Bugün camiler açık mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? İşte cevaplar...

    BUGÜN CAMİLER AÇIK MI, TERAVİH VAR MI?

    Arefe günü teravih namazı kılınmamaktadır. Son teravih namazı 11 Mayıs Salı akşamı yani dün kılınmıştır.

    İşte camiler açık mı sorusunun yanıtı;

    CAMİLER AÇIK MI?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.

    AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER

    1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
    2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
    3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
    4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
    5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

        Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

        Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

            PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

            İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

            "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
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            Haberler Güncel Bugün teravih namazı var mı? Bugün camiler açık mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı?