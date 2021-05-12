Milyonlarca kişi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan Bayramı yarın yani 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayramda mezarlık ziyaretlerinin serbest olup olmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı? İşte detaylar...

BAYRAMDA MEZARLIKLARA GİTMEK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

İşte detaylar;