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    • Güncel
    • 12.05.2021 20:14
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    • 12.05.2021 20:14
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    ? 'nda mezarlık ziyareti yasak mı?

    On bir ayın sultanı olan bugün sona eriyor ve vatandaşlar bayram için geri sayıma başladı. Vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret edecek olan vatandaşlar mezarlıklara gitmenin serbest olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda mezarlık ziyaretinin yasak olup olmayacağına dair yanıt aranıyor. Peki, ? 'nda mezarlık ziyareti yasak mı? İşte detaylar...

    Bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi?

    Milyonlarca kişi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan Bayramı yarın yani 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor ve 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayramda mezarlık ziyaretlerinin serbest olup olmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı? İşte detaylar...

    BAYRAMDA MEZARLIKLARA GİTMEK SERBEST Mİ?

    İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

    İşte detaylar;

    CAMİLER AÇIK MI?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor" dedi.

    AREFE GÜNÜ YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER

    1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.
    2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.
    3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
    4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.
    5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

        Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

        Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

            PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI

            İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

            "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
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            Haberler Güncel Bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı?