Ramazan Bayramı tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram namazı hakkındaki detaylar yer alıyor. Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Aynı zamanda bayram namazı saatleri de merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Adana, Antalya, Aydın bayram bayram namazı saat kaçta? 2021 Diyanet Adana, Antalya namaz vakti…
ADANA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.04'de kılınacak.
ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
Ankara'da bayram namazı bu yıl saat 06.23'de kılınacak.
AYDIN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2021?
İzmir'de bayram namazı bu yıl saat 06.32'de kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,