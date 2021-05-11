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    • 11.05.2021 14:21
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    resmi tatili kaç gün olacak 2021? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

    resmi tatili kaç gün? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'na yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu kapsamda geri sayı devam ederken bayramın ne zaman ve hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil yapılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün olacak 2021? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

    Kurban Bayramı tarihi hakkındaki araştırmalar son günlerde artış gösterdi. Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor ve İslam alemi bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ne zaman, hangi günlere denk geldiği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca kişi bu kapsamda özellikle Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil yapılacak? sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

    KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİLİ KAÇ GÜN 2021?

    2021 yılı Kurban Bayramının ne zaman olduğu, bu yıl Kurban Bayramı resmi tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Pandemi dolayısıyla evlere kapanan vatandaş, resmi tatiller için şimdiden plan yapmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı gününe denk geliyor. 2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

    2021 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ

    Kurban Bayramı Arefe Günü- 19 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün olacak 2021? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?