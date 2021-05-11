Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün olacak 2021? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?

KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİLİ KAÇ GÜN 2021?

2021 yılı Kurban Bayramının ne zaman olduğu, bu yıl Kurban Bayramı resmi tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu. Pandemi dolayısıyla evlere kapanan vatandaş, resmi tatiller için şimdiden plan yapmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı gününe denk geliyor. 2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.