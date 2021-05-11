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    • 11.05.2021 13:24
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    günü berberler, kuaförler açık mı? 12 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 2021 Arife ve bayramda açık olan yerler!

    günü berberler açık mı? ? Arefe gününde çalışma olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıp merak ediliyor. tüm coşkusuyla yaşanacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü arefe idrak edilecek. Peki arefe günü açık olan yerler neresi? Arefe günü berberler ve kargolar açık mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Arefe günü berberler ve kargolar çalışıyor mu 2021?

    Arefe günü berberler açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Arefe gününde çalışma olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla yaşanacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü arefe idrak edilecek. Peki arefe günü açık olan yerler neresi? Arefe günü berberler ve kargolar açık mı? İşte tüm detaylar

    BAYRAMDA KUAFÖRLER AÇIK MI?

    17 günlük tam kapanma sürecinde berber ve kuaförler hizmet vermiyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızlı düşüşünün ardından normalleşme planının nasıl olacağı merak ediliyor.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

    Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

        AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

        Arefe 12 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak.

        Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

        Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

        Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

        AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

        Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

        Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

        TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

        İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde kargolar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Kargo çalışanları tam kapanma sürecinde dağıtım yapıyor. Kargo şirketleri Pazar günü ve resmi tatillerde kapalı.

        BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

        Kargolar tam kapanmada çalışıyor. Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar çalışmıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar hizmet vermiyor.
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        Haberler Güncel Arefe günü berberler, kuaförler açık mı? 12 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 2021 Arife ve bayramda açık olan yerler!