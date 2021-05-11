Arefe günü berberler açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Arefe gününde çalışma olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla yaşanacak ve 12 Mayıs Çarşamba günü arefe idrak edilecek. Peki arefe günü açık olan yerler neresi? Arefe günü berberler ve kargolar açık mı? İşte tüm detaylar

BAYRAMDA KUAFÖRLER AÇIK MI? 17 günlük tam kapanma sürecinde berber ve kuaförler hizmet vermiyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızlı düşüşünün ardından normalleşme planının nasıl olacağı merak ediliyor.