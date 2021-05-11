12 Mayıs Çarşamba günü yani yarın Ramazan Bayramı'nın Arefe günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Yarın banka şubelerin açık olup olmayacağı akıllarda yer ediniyor ve çalışma saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 12 Mayıs Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatlerine dair detaylar...
12 MAYIS AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
12 Mayıs Ramazan Bayramı'nın Arefe gününde bankaların çalışma saatleri 09.00 ile 12.30 olacaktır.
İşte alınan diğer kararlar;
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.
Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.