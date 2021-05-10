29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma uygulaması ülkemizin tüm illerinde uygulanmaya devam ediyor. Bu sürecin uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar ise konu hakkında sık sık araştırmalar yapmaya başladı. Peki, tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma 19-20 Mayıs'a kadar uzatılacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde anında yer alacaktır.

İşte detaylar;