Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.05.2021 21:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2021 21:44
    ABONE OL

    İmamın hoparlöründen, "Oruç tutmayanın başın ağrısı" kasidesine soruşturma açıldı

    'nın ilçesi hoparlöründen okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi sosyal medyada tepkilere neden olurken, okunan kasideye ilişkin soruşturma başlattı. Haberin detayları...

    DHA
    Cami hoparlöründen kaside okunmasına soruşturma

    'nın ilçesi Laleli Mahallesi Mesir Camisi'nde hoparlörden dün gece yatsı namazı sonrası okunan Ramazan duası sırasında cami imam hatibi , tarafından okunan kasidede geçen 'Oruç tutmayanın başın ağrısı' cümlesi tepkilere neden oldu.

    Sosyal medyada 'Oruç tutmayanın başı ağrısın' olarak yorumlanan kaside sonrası harekete geçen , soruşturma başlattı. Cami imamı Metin Koçyiğit ve okuduğu kaside hakkında inceleme sürüyor.

    Kasidenin sözleri şöyle:

    "Onbir ayda gelirsin/ Müminlerin bayramısın/ Münafıkların zindanısın/ Merhaba ey şehri gufran merhaba/ Bu ayda cennet kapıları açılır/ Camilere rahmet saçılır/ Teravih kılanlara holle biçilir/ Merhaba ey şehri Ramazan merhaba/ Cehennem altın meyil daresi/ Elimi yüzümü yüsem çıkmaz karesi/ Oruç tutmayanın başın ağrısı/ merhaba ey şehri Ramazan merhaba"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
    Haberler Güncel İmamın Mesir Camii hoparlöründen, "Oruç tutmayanın başın ağrısı" kasidesine soruşturma açıldı