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    • Güncel
    • 08.05.2021 16:43
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    • 08.05.2021 16:43
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    : Türkiye’nin u 100 puanla sınavı geçti

    Son dakika haberine göre , “Türkiye’nin u 100 puanla sınavı geçti” dedi. Dönmez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak” ifadelerine yer verdi.

    Bakan güzel haberi duyurdu: 100 puanla sınavı geçti

    Bakan Dönmez, bor atıklarından elde edilen un yüksek akım testlerinden başarıyla geçtiğini belirterek, lityumun kullanım alanları olan yerli ürünlerin lityum ile güç bulacağını kaydetti.



    Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünyada ilk defa bor atıklarından elde ettiğimiz lityum, Aspilsan tarafından bataryalarda yüksek pil hücreleri için gereken yüksek akım testinden başarıyla geçti.Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri yerli lityumla güç bulacak" ifadelerine yer verdi.

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