ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?



Yıllar evvel Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis isimli bir kadının 1905 yılında vefat eden annesi için her sene kutlama yapma isteğiyle ile birlikte doğmuştur. Söylenenlere bu kutlama ilk kez 1908 yılında 407 çocuk ve annenin bir araya gelmesiyle yapılmıştır. O dönemde bu kutlama çok büyük bir ilgi gördü ve farklılık yarattı. Ve tarihler 1914 yılını gösterdiğinde ise bu dönem artık resmiyet kazandı. Yıllar sonra bunun bir ticarete dönüştüğünü anlayan Anna bununla ilgili birçok mücadele verdi davalar açtı fakat hepsi yanıtsız kaldı.

Bir başka söylentiye göre ise anneler günü; Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlandığı söylenir. Antik Romalılar ilkbahar festivallerinde İsa'nı doğumundan 250 yıl önce ana tanrıça Kibele için anneler gününü kutlar ve onu anardı. Yakın dönemde ise ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde kutlandı ve orada resmiyet kazandı.