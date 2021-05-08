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    • 08.05.2021 14:58
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    ? ? İşte hediye önerileri…

    Bugün yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Her yıl tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için az bir zaman kala hediye arayışları da başladı. Peki bu yıl ? Hangi tarihte kutlanacak? Koronavirüs salgınından dolayı annesinden uzak olanlar da hediye göndererek mutlu edebilir ve unutulmaz bir an yaşatabilir. İşte Anneler Günü’ne özel hediye önerileri…

    takvim.com.tr
    Anneye hangi çiçek alınır?

    Anneye hangi çiçek alınır? 2021 Anneler Günü ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Her sene ne hediye alacağını düşünenler için alternatifleri haberimizde derledik. Hediye denilince ilk akla gelen ise hiç şüphesiz ki çiçek oluyor ve annelerin hangi çiçekleri sevdiği merak ediliyor. İşte yoğun şekilde araştırılan Anneler Günü hediye önerileri…

    2021 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu yıl bu tarih 9 Mayıs'a denk geliyor.

    ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

    Yıllar evvel Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletinde yaşayan Anna Jarvis isimli bir kadının 1905 yılında vefat eden annesi için her sene kutlama yapma isteğiyle ile birlikte doğmuştur. Söylenenlere bu kutlama ilk kez 1908 yılında 407 çocuk ve annenin bir araya gelmesiyle yapılmıştır. O dönemde bu kutlama çok büyük bir ilgi gördü ve farklılık yarattı. Ve tarihler 1914 yılını gösterdiğinde ise bu dönem artık resmiyet kazandı. Yıllar sonra bunun bir ticarete dönüştüğünü anlayan Anna bununla ilgili birçok mücadele verdi davalar açtı fakat hepsi yanıtsız kaldı.

    Bir başka söylentiye göre ise anneler günü; Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlandığı söylenir. Antik Romalılar ilkbahar festivallerinde İsa'nı doğumundan 250 yıl önce ana tanrıça Kibele için anneler gününü kutlar ve onu anardı. Yakın dönemde ise ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde kutlandı ve orada resmiyet kazandı.

        ANNEYE HANGİ ÇİÇEK ALINIR?

        Güller
        Karanfiller
        Zambak
        Laleler
        Papatyalar
        Nergisler

        ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

        ÇİÇEK

        Bir kadını mutlu edebilecek yegane şeylerden biri olan çiçek, en anlamlı Anneler Günü hediyeleri arasında. İnternet üzerinden ya da size yakın bir dükkandan satın alabileceğiniz çiçekler, bütçenizi de zorlamayacaktır.

        BAHÇE MALZEMELERİ

        Corona virüsten dolayı evlerde kendini karantina alan anneler için eğer bahçesi varsa bu yönde bir hediye alabilirsiniz. Bahçe malzemeleri alarak doğayla ilgilenerek keyifli vakit geçirmesini ve stres atmasını sağlayabilirsiniz.

        KÜÇÜK EV ALETLERİ

        Yine tüm gününü evde geçirenler için hayatını pratikleştirecek ürünler tercih edebilirsiniz. Ev dekorasyon ürünleri seçilebileceği gibi çok zaman geçirilen mutfakta da işleri kolaylaştıran küçük ev aletlerinden hediye alabilirsiniz.

        NOSTALJİK ÜRÜNLER

        Annenize sevginizi gösterirken bu zor günlerin geçeceğini de hatırlatan anılarınızdan oluşan bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız bu süreçte el yapımı hediyeler de tasarlayıp anlamını daha da yükseltebilirsiniz.

        Diğer hediye önerileri:
        -Bir kutu çikolata
        -Nevresim takımı
        -Şık bir saat
        -Birlikte kurabiye yapabilirsiniz
        -Bir demet çiçek ve küçük bir öpücük
        -Annenize bırakabileceğiniz bir not bile onu mutlu etmeye yeter
        -Güneş gözlüğü
        -Güzel bir çanta
        -Şık bir kıyafet
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        Haberler Güncel Anneye hangi çiçek alınır? 2021 Anneler Günü ne zaman? İşte hediye önerileri…