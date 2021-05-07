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    • 08.05.2021 03:01
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    SON DAKİKA: Atama kararları 'de

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan ve 'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcısı görevden alındı, yerine atandı. Ayrıca, Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan ve 'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcısı görevden alındı, yerine atandı.

    MUSTAFA TUZCU KİMDİR?
    1979 yılında 'nin ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Tuzcu, 2001 yılında 'nden mezun oldu. Tuzcu, daha sonra ile Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda yüksek lisans, 'nde (ODTÜ) doktora eğitimi aldı. lar Genel Müdür Yardımcılığı, Müzakereleri Başmüzakereciliği, G20 Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı, Ticaret Başmüşavirliği, Başkanlığı görevlerinde bulunan Tuzcu, evli ve 3 çocuk babası.

    KOSGEB BAŞKANLIĞI'NA ATAMA
    Başkanlığı'na (KOSGEB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü atandı.

    BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI
    Öte yandan, Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Atama kararları Resmi Gazete'de