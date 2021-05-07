Eskişehir Alpu ilçesinde, şebekeye kaçak olarak bağlanan evden ilaçlama tankerine su çekilirken, içme suyu hattına zirai ilaç karıştı. İlçenin 1500 nüfuslu Yunus Emre Mahallesi'nde çeşmelerden içme suyu bir süre sarı aktı.
Sudan zehirlendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi de hastanede tedavi gördü. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, "Vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken, ilçemizdeki kanalizasyon çalışması sırasında içme suyu borusunun patlaması sonucu vakum oluşmuş. Tankerde bulunan tarım ilacının da içme suyuna karıştığı yönünde tespitimiz var" dedi.
Alpu ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, dün saat 09.30 sıralarında, çeşmelerden sular sarı akmaya başladı. Alpu Belediyesi, gelen ihbarlar üzerine su dağıtımını keserken, yapılan ilk incelemede, şebekeye zirai ilaç karıştığı tespit edildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden çeşme sularına ilaç karıştığı ve kullanılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. 1500 nüfuslu mahallede yaşayanların su ihtiyacı ise tankerlerle sağlanmaya başlandı. Sudan zehirlendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi de hastanede tedavi edildi.