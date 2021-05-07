SU TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI

İçme suyu hattına karışan zirai ilaç nedeniyle Alpu Kaymakamlığı'nın yanı sıra Alpu Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. İlaçlı olduğu tespit edilen suyun şebekeden tahliyesi sağlandı. Son yapılan testlerde de suyun temiz olduğu belirlendi.

HANGİ EV OLDUĞU BELİRLENECEK

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de içme suyu hattına 10 evden kaçak bağlantı yapıldığını belirlerken, zirai ilacın hangi evden karıştığının tespit edilmesine ilişkin incelemesini sürdürüyor.