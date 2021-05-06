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    • 06.05.2021 14:31
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    SON DAKİKA: Bakan Akar lı mevkidaşı ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı , Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    DHA
    Bakan Akar Letonyalı mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı , Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

    Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nca, "Letonya Meclisinin soykırım kararını reddediyoruz ve tanımıyoruz" açıklaması yapıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz" denildi.


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