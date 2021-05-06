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    • 06.05.2021 12:31
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    , ? ? İşte şartlar…

    Gündemde binlerce kişi sıklıkla , ? Sorusuna yanıt arıyor. Gıda, eğitim, giyim vs. pek çok yardımdan yararlanabilmek için resmi olarak yoksul olduğunun belgelenmesi gerekiyor. Bunun için de şartları taşıyan vatandaşlara fakirlik belgesi veriliyor. Peki ? İnternet üzerinden kolay bir şekilde de fakirlik belgesini alabilmeniz mümkün. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Fakirlik belgesi nedir, nereden alınır?

    Fakirlik belgesi nedir, nereden alınır? 2021 fakirlik belgesi kimlere nasıl verilir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Ekonomik gücünün olmadığını belgeleyerek kurum ve kuruluşların yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar fakirlik belgesi başvurusu yapıyor. Fakirlik belgesi herkese verilmiyor, belirli şartların bir araya gelmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar…

    FAKİRLİK BELGESİ NEDİR?

    Fakirlik Belgesi, maddi zorluk içerisinde olan, işi olmayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan fakir, yoksul kişilerin başvurabileceği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından maddi yardım almalarını sağlayacak olan belgedir. Devletten maddiya da gıda, kırtasiye gibi yardımlar alabilmek için Fakirlik Belgesine ihtiyaç vardır.

    FAKİRLİK BELGESİ ŞARTLARI

    Maddi durumu kötü olan, hiçbir sigortalı kurumda çalışmayan, sigortası olmayan, üzerine kayıtlı gayrimenkul olmayan,kısacası geçim zorluğu yaşayan bireyler Yoksulluk belgesine başvurabilir. Bu vatandaşların yoksullukları, devletin yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilir ve onaylanmasının ardından kişiye Fakirlik Belgesi verilir. Bu belge resmi bir belgedir.

    -18 yaşını kesinlikle doldurmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş olmasının şartı ise T.C. Yasaları'nda 18 yaş altındaki her bireyin çocuk sayılmasıdır. Çocukların da anne ve babanın bakımı altında yani varisi bakımı altında olmasıdır.
    -Herhangi bir sosyal güvenceniz olmaması gerekmektedir.
    -Üstünüz de herhangi bir konut tapusu olmaması lazım. Bu konut benim değil başkası üzerime verdi. Bu sözler geçersizdir.
    -Gelir düzeyinizin fakirlik sınırının altında bulunması gerekmektedir.
    -Belge almak istediğiniz muhtarın, muhtarlık yaptığı bölgenin sınırları içinde olmanız gerekmektedir.
    -Başka bir aile ferdinizin bu maaştan faydalanıyor olmaması gerekmektedir.
    -Üzerinize herhangi bir mal varlığı veya araç bulunmaması da bu maddelerden biridir. Benim üzerimde ki araç eski bozuk gibi itirazlarda kabul görmemektedir.

        FAKİRLİK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

        Fakirlik belgesinin alınabilmesi için ikamet edilen mahallenin muhtarlığına gidilmelidir. Kişinin yoksul olduğu ve maddi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edildikten sonra da bu belge verilmektedir. Fakat, yoksulluk belgesinin alınabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

        E-DEVLET'TEN ALINIR MI?

        Fakirlik belgesi alım noktaları muhtarlıklar ve e- devlet sistemidir. Muhtarlık, zaten başvuru sırasında kişilere bu formu vermekte ve doldurmalarını istemektedir. Ancak formun çıktısının daha önce e- devlet sisteminden alınması, kişilere zaman kazandıracaktır.
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