FAKİRLİK BELGESİ ŞARTLARI

Maddi durumu kötü olan, hiçbir sigortalı kurumda çalışmayan, sigortası olmayan, üzerine kayıtlı gayrimenkul olmayan,kısacası geçim zorluğu yaşayan bireyler Yoksulluk belgesine başvurabilir. Bu vatandaşların yoksullukları, devletin yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilir ve onaylanmasının ardından kişiye Fakirlik Belgesi verilir. Bu belge resmi bir belgedir.

-18 yaşını kesinlikle doldurmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş olmasının şartı ise T.C. Yasaları'nda 18 yaş altındaki her bireyin çocuk sayılmasıdır. Çocukların da anne ve babanın bakımı altında yani varisi bakımı altında olmasıdır.

-Herhangi bir sosyal güvenceniz olmaması gerekmektedir.

-Üstünüz de herhangi bir konut tapusu olmaması lazım. Bu konut benim değil başkası üzerime verdi. Bu sözler geçersizdir.

-Gelir düzeyinizin fakirlik sınırının altında bulunması gerekmektedir.

-Belge almak istediğiniz muhtarın, muhtarlık yaptığı bölgenin sınırları içinde olmanız gerekmektedir.

-Başka bir aile ferdinizin bu maaştan faydalanıyor olmaması gerekmektedir.

-Üzerinize herhangi bir mal varlığı veya araç bulunmaması da bu maddelerden biridir. Benim üzerimde ki araç eski bozuk gibi itirazlarda kabul görmemektedir.