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    ? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi?

    ? Çin roketinin dünyada nereye düşeceği gündem konusu oldu. İtalya merkezli gökbilimciler, yörüngedeki Çin roketinin bir görüntüsünü yakaladı. Long March 5B'nin bu hafta sonu dünyaya kontrolsüz bir giriş yapması bekleniyor. Dünyayı korkutan gelişmenin ardından Çin roketi nereye düşecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Çin roketi Türkiye'ye düşer mi? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Çin roketi nereye düşecek? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi?

    Çin roketi nereye düşecek? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi? Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı. Dünyayı korkutan ve birçok şehre düşebileceği açıklanan Çin roketinin nereye düşeceği merak konusu oldu. Peki Çin roketi nereye düşecek?

    ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK?

    Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı.

    İtalya merkezli Virtual Telescope Project, 'Elena' robotik teleskopuyla roketin görüntüsünü yakaladı. Görüntüyü yakalayan Virtual Telescope Project'te görevli gökbilimci Gianluca Masi, şunları söyledi:

    "Güneş ufkun sadece birkaç derece altındayken gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi, ancak robotik teleskopumuz başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olaydı."

    Virtual Telescope Project'in çekmiş olduğu görüntülerden yararlanan uzmanlar 435 mil yukarıdan geçen roketin son derece hızlı hareket ettiğini de duyurdu.

    Dünya çapındaki uzay ajansları ve gökbilimciler, Dünya'ya dönecek olan Long March 5B ile ilgili gelişmeleri takip ediyorlar. 21 tonluk devasa Çin roketinin dünyaya kontrolsüz girişi sonrası yerleşim bölgelerine iniş yapabileceği bilgisi pek çok defa manşetlere çıktı.

    ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergâhını takip etmeye devam ettiğini açıklamıştı.

        ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

        Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.
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