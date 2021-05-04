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    • 04.05.2021 17:09
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    , ? ÖSYM açıkladı!

    Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi yayınlandı. Yayınlanan takvimde nın tarihi de belli oldu. Bildindiği üzere YKS sınav başvuruları 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Peki, YKS iptal mi oldu son dakika? , ? ÖSYM açıkladı!

    takvim.com.tr
    YKS iptal mi oldu son dakika 2021?

    YKS iptal mi oldu son dakika? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi yayınlandı. Yayınlanan takvimde YKS sınavının tarihi de belli oldu. Bildindiği üzere YKS sınav başvuruları 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Peki, YKS iptal mi oldu son dakika? Üniversite sınavı ne zaman, ertelendi mi 2021? ÖSYM açıkladı!

    YKS 2021 NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

    YKS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Bu durumda üniversite sınavı takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak. YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran'da yapılacak.

    YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

    YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

    Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

        1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

        2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

        3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

        1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

        Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
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