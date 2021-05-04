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    • 04.05.2021 13:57
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    SON DAKİKA: aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı

    Son dakika haberleri... Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi (EMA), 'in Sinovac firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve 'de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.

    AA
    Çin aşısı Avrupa'ya gidiyor

    EMA'dan yapılan açıklamada, "İnaktif Kovid-19 Aşısı (Vero Cell)" i ön değerlendirmeye başlama kararının laboratuvar ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlara dayanarak alındığı belirtildi. İlk sonuçlarda aşının Kovid-19 hastalığına neden olan virüse karşı antikor ürettiğinin görüldüğü bildirildi.

    Ajans, aşıyla ilgili veriler geldikçe değerlendirmesini sürdürecek. Aşının AB'de kullanım onayı amacıyla resmi başvuru için yeterli kanıt elde edilene kadar değerlendirme süreci devam edecek. Bu süreçte aşının etkinlik, güvenlik ve kalite konularında AB'nin standartlarına uyup uymadığı değerlendirilecek.

    EMA yetkilileri, değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. Ancak EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede karar alabiliyor.

    ÖN DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDEN AŞILAR
    Daha önce onay verdiği aşıları da ön değerlendirme sürecinden geçiren EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar Curevac, Novavax, Sputnik V.

    Bunlara Çin'in Sinovac firmasının aşısı da eklenmiş oldu.

    ONAYLANMIŞ AŞILAR
    Daha önce BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına AB'de kullanım onayı verilmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Avrupa İlaç Ajansı Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı