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    son dakika: -MBSTS sonuçları açıklandı mı? MBSTS sınav sonuçları öğrenme ekranı!

    sonuçları ne zaman açıklanacak? , 10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, tarafından sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Salgın nedeniyle birçok kez ertelen 2021 MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    ÖSYM son dakika: 2021 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı, 10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Salgın nedeniyle birçok kez ertelen 2021 MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    ÖSYM DİB SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    2021 DİB MBSTS SONUÇLARI

    10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).

        Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

        Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM, adaylardan dilekçelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
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        Haberler Güncel ÖSYM son dakika: 2021 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı mı? MBSTS sınav sonuçları öğrenme ekranı!