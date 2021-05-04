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    , kripto vurgun yaptı: 48 saat boyunca saklandığı otele TAKVİM ulaştı

    Yerli kripto para alım satım borsası THODEX, yüzyılın vurgunuyla gündeme geldi. CEO , 400 bin kullanıcıdan topladığı 2 milyar dolarla 'un başkenti 'a firar etti! TAKVİM, kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Özer'i adım adım takip etti! Kripto Fatih'in Tiran'da kaldığı otel tespit edildi. Buna göre 20 Nisan'da yurt dışına kaçan Özer, 'in 308 nolu odasına yerleşti.

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    Yerli kripto para alım satım borsası THODEX, yüzyılın vurgunuyla gündeme geldi. CEO , 400 bin kullanıcıdan topladığı 2 milyar dolarla 'un başkenti 'a firar etti! TAKVİM, kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Özer'i adım adım takip etti!

    Kripto Fatih'in Tiran'da kaldığı otel tespit edildi. Buna göre 20 Nisan'da yurt dışına kaçan Özer, 'in 308 nolu odasına yerleşti. 48 saat boyunca saklandığı odadan hiç çıkmadı, temizlik bile istemedi. Otelin hemen yanında karakolunun olması ise dikkat çekti.

    KRİTİK MAFYA DETAYI
    Kripto Faruk, 2 milyar doları soğuk cüzdan ile kaçırdı. Arnavutluk polisi 'Parayı bozdurmak için mafya ile iletişime geçmiş olabilir' dedi.

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    Haberler Güncel Fatih Faruk Özer, kripto vurgun yaptı: 48 saat boyunca saklandığı otele TAKVİM ulaştı