Yerli kripto para alım satım borsası THODEX, yüzyılın vurgunuyla gündeme geldi. CEO Fatih Faruk Özer, 400 bin kullanıcıdan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a firar etti! TAKVİM, kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Özer'i adım adım takip etti!

Kripto Fatih'in Tiran'da kaldığı otel tespit edildi. Buna göre 20 Nisan'da yurt dışına kaçan Özer, Mondial Hotel'in 308 nolu odasına yerleşti. 48 saat boyunca saklandığı odadan hiç çıkmadı, temizlik bile istemedi. Otelin hemen yanında karakolunun olması ise dikkat çekti.

KRİTİK MAFYA DETAYI

Kripto Faruk, 2 milyar doları soğuk cüzdan ile kaçırdı. Arnavutluk polisi 'Parayı bozdurmak için mafya ile iletişime geçmiş olabilir' dedi.