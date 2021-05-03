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    • 03.05.2021 19:05
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    tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi: Hedefleri 12'den vurdu

    tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri tankıyla yapıldı. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı , tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirtti.

    AJANSLAR
    VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi

    ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi.



    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağladıklarını belirtti.



    "HAREKETLİ TANKTAN DURAN HEDEFLERE ATIŞLAR BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
    Böylece bu konuda dışa bağımlılığı azaltırken, tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:



        "Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz."


        VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi

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        VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi
        Haberler Güncel ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi: Hedefleri 12'den vurdu