ÖZER'İ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arnavutluk vatandaşı bir çiftle defalarca telefonda görüştü. Bu çiftten erkek olanın birkaç kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Çift olarak ise 9 Mart'ta İstanbul'a geldiler, ancak 24 saat sonra hızlı bir şekilde Tiran'a döndüler. İşte bu tarihten sonra, aralarındaki bağlantı koptu. Ta ki tarihler 20 Nisan'ı gösterene dek.

20 Nisan Salı günü Faruk Fatih Özer, Air Alabania'dan aldığı tek yön uçak bileti ile Tiran'a uçtu.

Sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor.