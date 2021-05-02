İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleri ile operasyonlarda ele geçirilen dokümanlardan yola çıkılarak hazırlanan "PKK/KCK'nın Kadını ve Kadın Kimliğini İstismarı" raporunda, terör örgütünce kaçırılarak dağa götürülen 10-18 yaşlarındaki kız çocuklarına uygulanan cinsel istismar, taciz, fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutları ortaya çıkarıldı.
Raporda, terör örgütü PKK'nın kurulduğu ilk günden itibaren kadın ve kadın kimliğini nasıl istismar ettiği, psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet uygulayarak nasıl propaganda ve eylem aracı olarak kullanıldığı anlatıldı.
Raporun hazırlanmasında terör örgütünden ele geçirilen dokümanlar, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaleme alınan kitaplar ve müzahir basın organlarına verilen demeçler ile ikna çalışması sonrası teslim olan örgüt mensuplarının mülakatlarından faydalanıldı.