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    Milli Savunma Bakanı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Eskişehir'de!

    Milli Savunma Bakanı , Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

    Akar, Pençe operasyonları için Eskişehir'de!

    Milli Savunma Bakanı , Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.

    Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral de eşlik etti.

    Konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında hava harekatlârının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına gitti." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Eskişehir'de!