Tekne sahibi Yavuz Erdun da "Deniz tutkunuyum, yaşımız tutmuyor ama bu salyalar, 70-80 yaşındaki balıkçı ağabeylerimizin dediğine göre zaman zaman bu durumlar oluyordu fakat deniz bu salyaları karaya vurduğu için denizin kendi organik temizlenmesi gibi bahsediyorlardı. Fakat şimdi her taraf dalgakıran ve beton olduğu için deniz bunu kusamıyor ve lodosla buraya geliyor. Poyrazla Yalova'ya gidiyor gibi bir durum oluyor. Aslında denizin kendini temizlemesi. Bakteriler, yosunlar, denizanaları gibi şeyleri karaya kusması lazım. Kusamıyor, bundan dolayı birikinti yaşıyoruz" diye konuştu. Erdun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde burada tekneye bindiğiniz yerde denize girebilirsiniz. O kadar temiz ve berrak bir su oluyor ama böyle durumlarda bırakın denize girmeyi bir yerimizin bir yere değmesini bile istemiyoruz. Halatları çekerken elimize gelen şeyden pek mutlu değiliz. Aynı zamanda beraberinde kimyasalları da tutabildiği için bizi rahatsız ediyor."