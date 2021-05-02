ALES puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 ALES soru ve cevaplar yayınlandı mı? Taban puanlar ve boş kontenjanlar arama motorları üzerinden merak edilerek sıklıkla soegulanmaya başlandı. Bugün ÖSYM'nin düzenlediği sınavda adaylar ter döktü ve hemen puanlarını merak ederek araştırır oldu. Peki ALES puan hesaplama işlemi nasıl yapılıyor, sınav soru ve cevapları için tarih verildi mi? Sonuç tarihi ise duyuruldu, işte detaylar…
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES sınavı bugün saat 10.15'te başladı. 150 dakika süren sınav 12.45'te sona erdi. Sınav sonrasında adayların gündeminde ALES soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. ALES sorularının sınavdan sonra önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.