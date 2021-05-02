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    • 02.05.2021 15:53
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    ? 2021 yayınlandı mı? Taban puanlar ve boş kontenjanlar…

    Bugün sınava katılan binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar ÖSYM’nin gerçekleştirdiği Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) 2 Mayıs’ta yani bugün katıldı ve ter döktü sonrasında ise hemen 2021 yayınlandı mı? sorgulamaları yapılır oldu. Peki açıklandı mı? İşte tüm bilgiler…

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    ALES puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 ALES soru ve cevaplar yayınlandı mı? Taban puanlar ve boş kontenjanlar…

    ALES puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 ALES soru ve cevaplar yayınlandı mı? Taban puanlar ve boş kontenjanlar arama motorları üzerinden merak edilerek sıklıkla soegulanmaya başlandı. Bugün ÖSYM'nin düzenlediği sınavda adaylar ter döktü ve hemen puanlarını merak ederek araştırır oldu. Peki ALES puan hesaplama işlemi nasıl yapılıyor, sınav soru ve cevapları için tarih verildi mi? Sonuç tarihi ise duyuruldu, işte detaylar…

    ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    ALES sınavı bugün saat 10.15'te başladı. 150 dakika süren sınav 12.45'te sona erdi. Sınav sonrasında adayların gündeminde ALES soruları ve cevap anahtarı yer alıyor. ALES sorularının sınavdan sonra önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    Sonuçlar ise 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

    ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

    Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

        ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

        AP : Adayın ağırlıklı p uanı

        X : Ağırlıklı puanların ortalaması

        S : Ağırlıklı puanların standart sapması

        B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

        ALES NEDİR?

        ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

        – Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

        – Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

        – Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

        – Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

        ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

        7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES'in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
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