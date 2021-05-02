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    • 02.05.2021 10:33
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    Adana’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

    Adana'da, sahte içki imalathanesine dönüştürülen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Adana’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında merkez Sarıçam ve Seyhan ilçesindeki 3 iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.

    İş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 300 içki kiti, 200 litre alkol aroması, 50 alkolmetre, 2 bin 500 değişik markalarda içki etiketi, 25 bin doluma hazır içki kiti şişesi, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

    Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Adana’da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı