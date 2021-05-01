"ONU İSTEMEYENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kaviye Hanım şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımla konuştum. Ölene kadar ben de bu güzel bir anı olarak kalacak. Evim yıldıktan sonra kiraya gittim, 1-2 yıl kiralarda sürüneceğiz diye düşünürken daha 1 yıl sürmeden evimiz tamamladı. İnanamadım. Evim çok güzel. ALLAH razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Rabbim ona uzun hayırlı ömürler nasip etsin. Gönülden ona dualar ediyorum, onu istemeyenleri ALLAH'a havale ediyorum.



"RABBİM CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"

Sedat Erdoğan ise "Evimiz çok güzel 1 yıl dolmadan evimizi bize teslim ettiler. 1 aya yakın çadırlarda kaldık. Evimizden çok memnunuz. 3 çocuğum var. Rabbim Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin" dedi.