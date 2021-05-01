Başakşehir Çam ve Sakura başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastaneleri salgında yıldızlaştı. Onbinlerce hastaya şifa dağıttı. Bazı ülkelerde aşıya bile para alınırken tüm masraflar devlet tarafından karşılandı.

Şehir hastanelerinin yıldızı olan Çam ve Sakura'da 6 ayda 40 bin kişiye aşı yapıldı. Günlük aşı kapasitesi ise 7 bin 700...

Aynı anda 2 bin covid'li hizmet alıyor.

Tüm vatandaşların PCR testleri çıkarılıp 4 saatte sonuç bildiriliyor.





6 ayda 10 bin vatandaş yatarak hizmet aldı.

Bugüne kadar 2 bin kişiye yoğun bakımda, 200 bin kişiye ise ayakta tedavi uygulandı.

ENTÜBE OLMAYI ENGELLEYEN TEDAVİLERİN FİYATI

IVIG tedavisi 5500 TL

ANtistokin-Actemra 3800 TL

Antistokin-Anakinra 27000 TL

Covid'li tüm hastalara ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti verildi. Gerektiğinde Antistokin, IVIG, ve Plazma Aferez tedavileri kullanıldı. Hasta başına 36 bin 300 TL çıkan maliyetler devlet tarafından karşılandı.

RAKAMLARLA ÇAM VE SAKURA

İnşaat alanı 1 milyon m²

Yatak kapasitesi 2.682

Günlük hasta sayısı 32.700

Günlük ameliyat 500

Yoğun bakım 456

Poliklinik 725

Ameliyathane 90

Branş 107