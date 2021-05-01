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    Bu hastaneye yol yapmayan CHP haberi iyi oku! salgında yıldızlaştı

    başta olmak üzere 'nin dört bir yanındaki şehir hastaneleri salgında yıldızlaştı. Onbinlerce hastaya şifa dağıttı. Bazı ülkelerde aşıya bile para alınırken tüm masraflar devlet tarafından karşılandı.

    Can ve Sakura

    başta olmak üzere 'nin dört bir yanındaki şehir hastaneleri salgında yıldızlaştı. Onbinlerce hastaya şifa dağıttı. Bazı ülkelerde aşıya bile para alınırken tüm masraflar devlet tarafından karşılandı.

    Şehir hastanelerinin yıldızı olan Çam ve Sakura'da 6 ayda 40 bin kişiye aşı yapıldı. Günlük aşı kapasitesi ise 7 bin 700...

    Aynı anda 2 bin covid'li hizmet alıyor.
    Tüm vatandaşların testleri çıkarılıp 4 saatte sonuç bildiriliyor.



    6 ayda 10 bin vatandaş yatarak hizmet aldı.
    Bugüne kadar 2 bin kişiye yoğun bakımda, 200 bin kişiye ise ayakta tedavi uygulandı.

    ENTÜBE OLMAYI ENGELLEYEN TEDAVİLERİN FİYATI
    tedavisi 5500 TL
    - 3800 TL
    Antistokin- 27000 TL

    Covid'li tüm hastalara ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti verildi. Gerektiğinde Antistokin, IVIG, ve tedavileri kullanıldı. Hasta başına 36 bin 300 TL çıkan maliyetler devlet tarafından karşılandı.

    RAKAMLARLA ÇAM VE SAKURA
    İnşaat alanı 1 milyon m²
    Yatak kapasitesi 2.682
    Günlük hasta sayısı 32.700
    Günlük ameliyat 500
    Yoğun bakım 456
    Poliklinik 725
    Ameliyathane 90
    Branş 107

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