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    • 01.05.2021 16:23
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    gemisi 'nda

    Son dakika haberi.... Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de petrol arama çalışmalarının en önemli halkalarından olan gemisi 'na geldi.

    Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Filyos Limanı'nda

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", 'na ulaştı.

    Limana demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada hazırlıklarını sürdürecek.

    TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.

    Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor.

    Gemide bir helikopter pisti de bulunuyor.

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