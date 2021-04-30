Getir Banabi kaça kadar açık? Getir Banabi sipariş son saat kaç?

Getir Banabi kaça kadar açık? Getir ve Banabi gibi uygulamalardan sipariş vermek isteyenler uygulamalardan sipariş vermek için son saatin kaç olduğunu merak ediyor. Getir Banabi kaça kadar açık sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İşte tam kapanma dönemimde online sipariş sistemleriyle ilgili alınan karar!
GETİR BANABİ KAÇA KADAR AÇIK?
Covid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başladı ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" uygulanacaktır.
Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince;
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.