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    • 30.04.2021 16:56
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    Getir ? Getir kaç?

    Getir ? Tam kapanma döneminde vatandaşların online sipariş uygulamalarına ilgisi arttı. Markete gidemeyen vatandaşlar Getir, Banabi gibi uygulamaları kullanıyor. Ancak yasak döneminde bu uygulamaları kullanmanın son saati de bulunuyor. Getir Banabi kaça kadar açık?

    takvim.com.tr
    Getir Banabi kaça kadar açık? Getir Banabi sipariş son saat kaç?

    Getir Banabi kaça kadar açık? Getir ve Banabi gibi uygulamalardan sipariş vermek isteyenler uygulamalardan sipariş vermek için son saatin kaç olduğunu merak ediyor. Getir Banabi kaça kadar açık sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İşte tam kapanma dönemimde online sipariş sistemleriyle ilgili alınan karar!

    GETİR BANABİ KAÇA KADAR AÇIK?

    Covid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başladı ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" uygulanacaktır.

    Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince;

    Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

    Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

    Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecektir.

        ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI KALACAK

        *Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

        SADECE PAKET SERVİSİ OLACAK

        *Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelge şöyle devam etti;

        *Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek.

        *Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

        *Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)

        *Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
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