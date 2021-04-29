Son dakika: MSB duyurdu: Yurt dışına kaçmak isteyen 7 kişi yakalandı!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/sepNWcOGjx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021