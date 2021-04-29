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    • 29.04.2021 14:39
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    • 29.04.2021 14:39
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    Son dakika: MSB duyurdu: Yurt dışına kaçmak isteyen 7 kişi yakalandı!

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

    Yurt dışına kaçacaklardı! Yakalandılar

    Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Yurt dışına kaçmak isteyen 7 kişi yakalandı!