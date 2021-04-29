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    • 29.04.2021 12:40
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    nasıl alınır? E-Devlet ekranı!

    nasıl alınır? E-Devlet çalışma izin belgesi tam kapanma döneminde çalışmaya ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 17 gün tam kapanma sürecinde çalışacak vatandaşlar çalışma izin belgesi alıyor. Peki E-Devlet ?

    takvim.com.tr
    Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı!

    18 gün tam kapanma döneminde iş yerlerine gidecek ve çalışacak vatandaşlar çalışma izin belgesi nasıl alınır sorusunun cevabını merak ediyor. E-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tam kapanma döneminde denetimler iyice artacak. Çalışma izin belgesi almak için bu yolları takip etmeniz gerekecek.

    ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALINABİLECEK!

    Bakan Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Soylu, e-Devlet üzerinden başvuru yapılıp izin alınabileceğini belirtti.Tam kapanma döneminde seyahat izin belgeleri ile ilgili soru üzerine Soylu, "Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık." ifadesini kullandı.

    İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.

    Soylu, şunları kaydetti:

    "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak. Diyelim ki alınamadı, onu da tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

        ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

        Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) çalışma izin belgesi alabilecekler. Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

        E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

        ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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