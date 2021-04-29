Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALINABİLECEK!

Bakan Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Soylu, e-Devlet üzerinden başvuru yapılıp izin alınabileceğini belirtti.Tam kapanma döneminde seyahat izin belgeleri ile ilgili soru üzerine Soylu, "Yeni bir şey daha söyleyeyim; dünyanın da hayran olduğu bir e-Devlet sistemimiz var. Bakanlığımız e-Devlet sisteminde en iyi noktalardan birisindedir. Burada e-başvuru sistemimizde 'seyahat izin belgesi' bölümü bulunuyordu. Bugün vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye İçişleri Bakanlığında e-başvuru bölümüne girmeden, seyahat izin belgesine direkt girebilecekleri bir alan açtık." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, kısıtlamadan muaf sektörlerde çalışanların işe gidip gelme sürecinde izin belgelerini nasıl alacaklarına ilişkin soru üzerine de markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar için de süreci kolaylaştırdıklarını vurguladı.