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    • 28.04.2021 12:45
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    son dakika: 2021? ?

    ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından son dakika açıklama geldi. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilecek. Öğrenciler bu noktada, Üniversite sınavları iptal mi edildi? ? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    takvim.com.tr
    YÖK son dakika: Üniversite sınavları iptal mi edildi?

    Yükseköğretim Kurumu tarafından son dakika açıklama geldi. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilecek. Öğrenciler bu noktada, Üniversite sınavları iptal mi edildi? Tam kapanmada üniversite sınavları ertelendi mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.

    YÖK'ten gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.

        TÜM SINIFLARDA SINAVLAR İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ?

        Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından MEB'den şu açıklama yapıldı:

        * Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

        * Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00'dan itibaren başlayacaktır.

        * Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.
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        Haberler Güncel YÖK son dakika: Üniversite sınavları iptal mi edildi 2021? Tam kapanmada üniversite sınavları ertelendi mi?