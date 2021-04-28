Pandemi, dünyayı esir aldı. Milyonlarca insanı hayattan kopardı. Türkiye ise COVİD- 19'a fırsat tanımadı. Artan vaka sayılarını kontrol altına almak için düğmeye bastı. Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirleri artırdı. İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge ile 17 gün sürecek tam kapanma detaylarını açıkladı.
KISITLAMA, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.
ÜRETİM, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.