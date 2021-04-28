Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , Coronavirüs'ü bitirmek için düğmeye bastı 17 gün sürecek tam kapanma kararı alındı: TAKVİM, detayları açıkladı

    , dünyayı esir aldı. Milyonlarca insanı hayattan kopardı. ise COVİD- 19'a fırsat tanımadı. Artan vaka sayılarını kontrol altına almak için düğmeye bastı. sonuna kadar tedbirleri artırdı. , 81 ile gönderdiği genelge ile 17 gün sürecek tam kapanma detaylarını açıkladı.

    Tam mücadele

    Pandemi, dünyayı esir aldı. Milyonlarca insanı hayattan kopardı. Türkiye ise COVİD- 19'a fırsat tanımadı. Artan vaka sayılarını kontrol altına almak için düğmeye bastı. Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirleri artırdı. İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge ile 17 gün sürecek tam kapanma detaylarını açıkladı.

    KISITLAMA, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.


    ÜRETİM, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.


        BAKKAL, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebilecek.


        MARKET zincirleri ise pazar günleri kapalı kalacak.


        RESTORAN, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
        EKMEK üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.


            BANKALAR, 10.00-16.00 saatleri arasında belirli sayıda personel ile faaliyet gösterebilecek.

            KİMLER MUAF?
            HAVALİMANLARI, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT çalışanları.


            ZORUNLU sağlık randevusu olanlar
            SEBZE/MEYVE ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,


                KARGO, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,
                ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacaklar


                İKAMETLERINDEN işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla muhasebeciler, mali müşavirler ile çalışanları,
                NÖBETÇİ noterler...

                AH ÖĞRETMENİM
                Coronavirüs                , en sevdiklerimizin hayatını tehdit etti. Acı haber, dün Çankırı'dan geldi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Tuğba Bekel, 7 aylık hamileydi. 1 ay önce COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca, 8 Nisan'da hastaneye sevk edildi. Önceki akşam bebeği sezaryenle alınan Bekel, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

                    MESAFE DE YETERSiZ
                    ABD'li profesörler Martin Bazant ve John Bush'un, COVİD-19 araştırması dikkat çekti: Virüsten korunmak için uygulanan 2 metre mesafe kuralı yetersiz. Risk yalnızca iyi havalandırılan alanlarda çok düşük.

                    YERLi AŞININ ADI ERUCOVAC
                    Yerli Coronavirüs aşısı çalışmalarının başındaki isim Prof. Dr. Mustafa Çalış, aHaber'e konuştu. Çalış, FAZ-3 aşamasındaki aşının adının şimdilik ERUCOVAC olduğunu açıkladı.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması
                    Haberler Güncel Türkiye, Coronavirüs'ü bitirmek için düğmeye bastı 17 gün sürecek tam kapanma kararı alındı: TAKVİM, detayları açıkladı