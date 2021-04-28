Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74 OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 13.00 sıralarında yüzde 74 olarak ölçüldü.
ARA SOKAKLARDA BİLE TRAFİK VAR! OTOMOBİLLER KONTAK KAPATTI
İstanbul'un çıkış güzergahında büyük bir araç kuyruğu oluştu. Anadolu ve Avrupa yakasında otomobiller kontak kapattı. İstanbul'da normalde öğle saatlerinde yüzde 30 - 40 civarında olurdu.
Ancak şu an saat 13.00 itibariyle yüzde 74'e çıkmış durumda. Şu anda İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan başlıyor. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde ise her iki istikamette de yoğunluk var.