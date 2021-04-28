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    • Güncel
    • 28.04.2021 10:37
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    • 28.04.2021 10:37
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    SON DAKİKA: 'ye kaçak girmeye çalışan PKK'lı 'ta yakalandı

    Son dakika haberleri... 'ndan yapılan açıklamada 'ta yasa dışı yollarla 'den 'ye girmeye çalışan 1 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı açıklandı.

    MSB açıkladı: Sınırda yakalandı

    Güvenlik güçleri bir yandan sınır içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da sınır güvenliğini sağlıyor. Bu kapsamda sınırdan kaçak geçişlere de izin vermiyor.

    SURUÇ'TA YAKALANDI
    bir PKK/YPG'li teröristin yaklandığını açıkladı ve şunlar belirtildi "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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    Kıbrıs'ta kim ne istiyor?
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan PKK'lı Şanlıurfa Suruç'ta yakalandı