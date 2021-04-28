Güvenlik güçleri bir yandan sınır içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da sınır güvenliğini sağlıyor. Bu kapsamda sınırdan kaçak geçişlere de izin vermiyor.

SURUÇ'TA YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı bir PKK/YPG'li teröristin yaklandığını açıkladı ve şunlar belirtildi "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."