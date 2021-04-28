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    • 28.04.2021 10:51
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    ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Ramazan ayının hangi günü idrak edilecek?

    Gündemde ne zaman 2021? Sorusu araştırılıyor. 2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için en mübarek gecelerden birisi Kadir Gecesi olacak. Peki, ne zaman?

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Ramazan ayının hangi günü idrak edilecek?

    2021 Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayında Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için en mübarek gecelerden birisi Kadir Gecesi olacak. Kadir Gecesi'nde ibadetler edilecek, dualar okunacak. Peki, 2021 Kadir Gecesi ne zaman?

    KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. günü idrak ediliyor. Diyanet İşleri dini günler takvimine göre 2021 Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

    KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

    Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

    "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

    "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

        Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

        "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

        Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

        2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

        3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

        4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

        5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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