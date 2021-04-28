TOZ TAŞINIMI DA ETKİLİ OLACAK

Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar, sıcaklığı artırmakla kalmayacak, çöl tozunu da taşıyacak.

Özdemirci, "Rüzgarlarla birlikte gelecek olan toz taşınımının da yarın akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'de hafif şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.