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    • 28.04.2021 14:20
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    | geliyor! Sıcaklıklar bir anda artacak...

    tahminleri açıklandı. uzmanları, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde nın etkisine gireceğini belirterek sıcaklıkların 8-10 derece arasında artacağını söyledi.

    Çöl sıcakları geliyor! Sıcaklıklar bir anda artacak...

    Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

    SICAKLIK 8-10 DERECE ARTACAK
    Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli olarak artış gerçekleşecek. Özellikle ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.

    TOZ TAŞINIMI DA ETKİLİ OLACAK
    Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar, sıcaklığı artırmakla kalmayacak, çöl tozunu da taşıyacak.

    Özdemirci, "Rüzgarlarla birlikte gelecek olan toz taşınımının da yarın akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'de hafif şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

    "ÇÖL TOZU, AKCİĞER RAHATSIZLIĞI OLANLAR İÇİN RİSK YARATABİLİR"
    İçinde birçok elementi barındıran çöl tozu, akciğer rahatsızlığı ve astım sorunu yaşayanlar için riskli durumlar yaratabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Başay konuyla ilgili şu uyarıları yaptı:

        "2,5 mikrondan küçük tozlar akciğerlerde, hava yollarında en uç noktalarına girer ve orada hasar yaparak, özellikle astım, bronşit hastaları için son derece zararlıdır."

        Uzmanlar çöl tozu nedeniyle evleri havalandırırken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

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