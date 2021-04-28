Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , dünyanın en yaşlı ve en derin gölü olarak tescillendi (Güncel haberler)

    'da 'nın güneyindeki , dünyanın en yaşlı ve en derin gölü olarak tescillendi. 25 milyon yaşındaki ve bin 637 metre derinliğindeki göl, Türklerin de yaşam alanlarından biriydi. Bolluk, bereket anlamına gelen gölün suyunun şişelenip satılması gündeme geldi. Proje kapsamında yılda 1 milyar litre içme suyu üretilecek.

    Super!

    Rusya'da Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü, dünyanın en yaşlı ve en derin gölü olarak tescillendi. 25 milyon yaşındaki ve bin 637 metre derinliğindeki göl, Türklerin de yaşam alanlarından biriydi. Bolluk, bereket anlamına gelen gölün suyunun şişelenip satılması gündeme geldi. Proje kapsamında yılda 1 milyar litre içme suyu üretilecek.

    KONSOLOS ARACI TAKLA ATTI: 4 ÖLÜ
    Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde Kazakistan Konsolosluğu'na ait otomobil, takla attı. Kazada Kazakistan Nevşehir fahri konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma, Ahmet Demirhan ve Ayşe Demirhan can verdi.

    PES DOGRUSU
    İtalyan lüks moda markası Fendi, şimdi de köpeklere özel tasarımlar hazırladı. Dört parçadan oluşan seyahat serisi hayvansever moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Fiyatlar da dudak uçuklattı. Öyle ki; tasma 2 bin 200, gezdirme tasması 2 bin 890, ceket 3 bin 490, taşıyıcı çanta ise 19 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Setin en pahalı ürünü olan çanta çift saplı ve çıkarılabilir şerit omuz askısına sahip. Yanlarında file ağlar, içerisinde çıkarılabilir yastık bulunuyor.

        5.2 MiLYON DEVRETTi
        6 bilen çıkmayınca 5 milyon 298 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 267'şer lira, 4 bilenler 537'şer lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

        BİLİRKİŞİ AÇIKLADI: İNTİHAR DEĞİL
        Tarihler, 13 Ağustos 2020'yi gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Gaziantep'te Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bilirkişi ise 53 sayfalık raporda olayın intihar mı cinayet mi olduğunu gözler önüne serdi. Raporda, "Duygu Delen'in dengesini kaybederek düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir" denildi. Genç kızın olay anında bilincinin yerinde olduğunu belirtilen bilirkişi şöyle devam etti: Düşmenin, Kaplan'ın Duygu Delen'e şiddet uygulaması ile meydana geldiği kanaati oluşmuştur.

        KAHRAMAN DOKTOR
        Bursa'da Prof. Oğuz Basut, tümör ameliyatına girdi. Tansiyonunun düştüğünü hissetti. Ayağına serum bağlatıp hayati operasyonu bitirdi: Fedakarlık değil görevimi yaptım...

            BAHÇECİ'DE TÜPLÜ SKANDAL
            İstanbul'da Nesrin Ç, 2012'de Bahçeci Kliniği'nde tüp bebek tedavisi oldu. Embriyoları 5 yıl donduruldu. 2017'de ise tekrar başvurdu. Ancak rahminde hastalık oluşmuştu. Buna rağmen doktor tedaviyi yapmayıp embriyoları rahme koydu. Bu da annelik hayalinin sonu oldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması
            Haberler Güncel Baykal Gölü, dünyanın en yaşlı ve en derin gölü olarak tescillendi (Güncel haberler)