PES DOGRUSU

İtalyan lüks moda markası Fendi, şimdi de köpeklere özel tasarımlar hazırladı. Dört parçadan oluşan seyahat serisi hayvansever moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Fiyatlar da dudak uçuklattı. Öyle ki; tasma 2 bin 200, gezdirme tasması 2 bin 890, ceket 3 bin 490, taşıyıcı çanta ise 19 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Setin en pahalı ürünü olan çanta çift saplı ve çıkarılabilir şerit omuz askısına sahip. Yanlarında file ağlar, içerisinde çıkarılabilir yastık bulunuyor.