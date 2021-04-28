Rusya'da Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü, dünyanın en yaşlı ve en derin gölü olarak tescillendi. 25 milyon yaşındaki ve bin 637 metre derinliğindeki göl, Türklerin de yaşam alanlarından biriydi. Bolluk, bereket anlamına gelen gölün suyunun şişelenip satılması gündeme geldi. Proje kapsamında yılda 1 milyar litre içme suyu üretilecek.
KONSOLOS ARACI TAKLA ATTI: 4 ÖLÜ
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde Kazakistan Konsolosluğu'na ait otomobil, takla attı. Kazada Kazakistan Nevşehir fahri konsolosu Halil Uluer, eşi Fatma, Ahmet Demirhan ve Ayşe Demirhan can verdi.
PES DOGRUSU
İtalyan lüks moda markası Fendi, şimdi de köpeklere özel tasarımlar hazırladı. Dört parçadan oluşan seyahat serisi hayvansever moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Fiyatlar da dudak uçuklattı. Öyle ki; tasma 2 bin 200, gezdirme tasması 2 bin 890, ceket 3 bin 490, taşıyıcı çanta ise 19 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Setin en pahalı ürünü olan çanta çift saplı ve çıkarılabilir şerit omuz askısına sahip. Yanlarında file ağlar, içerisinde çıkarılabilir yastık bulunuyor.