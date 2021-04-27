ÇEMBER DARALIYOR

Arnavutluk'ta olduğu iddia edilen Kripto Faruk'un yakalanması için çok sayıda adrese baskın düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekipler Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gitti. Özer'in hala Arnavutluk'ta olduğu iddia edildi.