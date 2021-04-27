İki milyar dolarla yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in dolandırdığı mağdurlar, dava açmaya başladı. Yaklaşık 50 mağdurun avukatı Sinan Keskin, büyük vurgunu anlattı:
Müvekkilim S.K, 160 bin liralık kripto para almış. Bir süre sonra sanal cüzdanına ulaşamamış. Paralarını satamamış. Şahıs, kesinlikle yatırımcılarına coin vermemiş. Sanal anlamda insanlara bir sistem yaratmış. İnsanlar coin aldıklarını zannederek ekranda soyut bir şeye yatırım yapmışlar.
Burada teknik anlamda bir dolandırıcılık yapılıyor. Mağdurlardan topladığı paraları coin'e çevirmek suretiyle soğuk cüzdanına koymuş. Soğuk cüzdan dediğim küçük bir flash bellek. O belleğe 10 milyar dolar bile koyabilirsiniz.