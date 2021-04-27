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    'in dolandırdığı mağdurlar, dava açmaya başladı: 2 milyar doları soğuk cüzdanında tutuyor

    Thodex’e para kaptıran yatırımcıların avukatı Keskin konuştu: Özer, topladığı paraları Coin’e çevirip soğuk cüzdanına koymuş. O cüzdana 10 milyar dolar bile sığar. Teknik anlamda dolandırıcılık yapmış.

    2 milyar dolar Özer cüzdanda!
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    İki milyar dolarla yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'in dolandırdığı mağdurlar, dava açmaya başladı. Yaklaşık 50 mağdurun avukatı Sinan Keskin, büyük vurgunu anlattı:

    Müvekkilim S.K, 160 bin liralık kripto para almış. Bir süre sonra sanal cüzdanına ulaşamamış. Paralarını satamamış. Şahıs, kesinlikle yatırımcılarına coin vermemiş. Sanal anlamda insanlara bir sistem yaratmış. İnsanlar coin aldıklarını zannederek ekranda soyut bir şeye yatırım yapmışlar.

    Burada teknik anlamda bir dolandırıcılık yapılıyor. Mağdurlardan topladığı paraları coin'e çevirmek suretiyle soğuk cüzdanına koymuş. Soğuk cüzdan dediğim küçük bir flash bellek. O belleğe 10 milyar dolar bile koyabilirsiniz.

        ÇEMBER DARALIYOR
        Arnavutluk'ta olduğu iddia edilen Kripto Faruk'un yakalanması için çok sayıda adrese baskın düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekipler Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gitti. Özer'in hala Arnavutluk'ta olduğu iddia edildi.

        KASA DEĞİLİM!
        Kripto         Faruk'un kız kardeşi Serap Özer, şirketin kasası olduğu iddialarını reddetti. Özer'in "Ben para işine bakmıyordum. Muhasebeciyim" dedi. Ağabey Güven Özer "Kardeşim beni de dolandırdı gitti" ifadesini tekrar etti.

        VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN
        Muğla         merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş'ın (41) lüks yaşantısı dikkat çekti. Aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu anlatan İlker Baş'ın oynattığı dansöze para takarken görüntüsü ortaya çıktı.

            İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın Muğla Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Güliz Baş ve eşinin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları anlaşılmıştı.

            Çetebaşı karı-kocanın Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları davanın duruşmasının da önümüzdeki günlerde olduğu anlaşıldı.

            EN ÇOK HAKKARİ ARADI
            Google Trends verilerine göre, Vebitcoin kelimesinin en çok arandığı iller arasında Muğla'nın ilk 5'te yer almaması dikkat çekti. Hakkari'yi sırasıyla Siirt, Mersin, Edirne, Iğdır, Van, Kars, Ordu, Muğla ve Muş illeri takip etti.
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            2 milyar dolar Özer cüzdanda!
            Haberler Güncel Fatih Faruk Özer'in dolandırdığı mağdurlar, dava açmaya başladı: 2 milyar doları soğuk cüzdanında tutuyor