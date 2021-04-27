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    • 27.04.2021 15:53
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    ? değişti mi? Tam kapanmada bankalar açık mı, saatleri neler?

    ? Tam kapanmada bankalar açık mı? nelerdir? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde bankaların nasıl çalışacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili en net bilgi ise İçişler Bakanlığı genelgesinde yer alıyor. Peki bankalar kapandı mı?

    takvim.com.tr
    Bankalar kapandı mı? Banka çalışma saatleri değişti mi? Tam kapanmada bankalar açık mı, saatleri neler?

    Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kapandı mı? Banka çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Bu süreçte banka çalışma saatlerinin nasıl olacağı da sık sık araştırılıyor. Peki bankalar açık mı kapandı mı? İşte tam kapanmada bankalarla ilgili bilgiler!

    TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

    Yayınlanan genelgede bankların durumu hakkında şu madde yer alıyor;

    – 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet verebilecek.

    PERSONEL SAYISI AZALTILACAK

    Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçileceği belirtilen genelgede, şöyle denildi;

    *Bu dönemde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

        PTT AÇIK MI OLACAK?

        Ayrıca; Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri muaf olacak.

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        Haberler Güncel Bankalar kapandı mı? Banka çalışma saatleri değişti mi? Tam kapanmada bankalar açık mı, saatleri neler?