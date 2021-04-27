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    ’da Nazi ruhu hortladı: Türk işadamı 'i yere yatırıp dakikalarca boğazına bastırdı

    polisinde ırkçılık sınır tanımadı. Türk işadamı ’i yere yatırıp dakikalarca boğazına bastırdı. O anlar, ’de can veren ’u hatırlattı.

    Nazi ruhu

    Almanya'da Nazi ruhu hortladı. Olay bu kez 'da yaşandı. Oto yedek parça ticareti ve müteahhitlik yapan Emre Tümsek (43), önceki gün duyduğu gürültü üzerine sokağa çıktı. Ne olduğunu anlayamadan işyerinin önünde polislerin şiddetine maruz kaldı.

    Biri kadın diğeri erkek iki polis, yüzüstü yatırdığı Tümsek'i başından, boynundan ve sırtından yere bastırdı.

    Yaşadıkları 'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u hatırlattı. Yaklaşık 4 saat hücrede tutulduğunu söyleyen Tümsek, "Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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    Haberler Güncel Almanya’da Nazi ruhu hortladı: Türk işadamı Emre Tümsek'i yere yatırıp dakikalarca boğazına bastırdı