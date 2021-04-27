Almanya'da Nazi ruhu hortladı. Olay bu kez Duisburg'da yaşandı. Oto yedek parça ticareti ve müteahhitlik yapan Emre Tümsek (43), önceki gün duyduğu gürültü üzerine sokağa çıktı. Ne olduğunu anlayamadan işyerinin önünde polislerin şiddetine maruz kaldı.

Biri kadın diğeri erkek iki polis, yüzüstü yatırdığı Tümsek'i başından, boynundan ve sırtından yere bastırdı.

Yaşadıkları ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'u hatırlattı. Yaklaşık 4 saat hücrede tutulduğunu söyleyen Tümsek, "Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.