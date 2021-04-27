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    • 27.04.2021 15:58
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    ertelendi mi? ALES ne zaman? 'den açıklama geldi

    Dün açıklanan tam kapanma kararının ardından en çok merak edilen konulardan biri de ertelendi mi? ALES ne zaman? 'den konuyla ilgili açıklama geldi. ÖSYM ALES'in 2 Mayıs Pazar günü yapılacağını duyurdu.

    ALES ertelendi mi?

    ÖSYM'nin açıklamasına göre, ALES 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak adaylar ve sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak.

    ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

    2 MAYIS PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

    BİR REFEKATÇİ VE BELGELERİYLE KISITLAMADAN MUAF OLACAKLAR
    İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

    Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
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    İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
    Haberler Güncel ALES ertelendi mi? ALES ne zaman? ÖSYM'den açıklama geldi