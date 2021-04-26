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    • 26.04.2021 20:40
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    Tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar açık olacak mı?

    Tam kapanmada bankalar PTT noterler açık mı? 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak tam kapanma dönemi için vatandaşların aklında birçok soru var. Bunlardan birisi de oldu. Tma kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar açık olacak mı?

    Tam kapanma bankalar açık olacak mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar, PTT, noterler açık mı? Türkiye tam kapanma dönemi yaşayacak. 3 haftayı kapsayacak süreçte birçok yer de kapalı olacak. Peki tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı?

    TAM KAPANMA BANKALAR PTT NOTERLER AÇIK MI?

    Tam kapanma sürecinde bankalar, PTT ve noterlerin açık olup olmadığına ilişkin detaylı bir bilgi henüz verilmedi. Yayımlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

    TAM KAPANMA KARARLARI NELERDİR?

    29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

    Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

    Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.

        Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.

        Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.

        Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

        Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

        İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.
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        Haberler Güncel Tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar açık olacak mı?