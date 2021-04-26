Tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar açık olacak mı?

Tam kapanma bankalar açık olacak mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar, PTT, noterler açık mı? Türkiye tam kapanma dönemi yaşayacak. 3 haftayı kapsayacak süreçte birçok yer de kapalı olacak. Peki tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı?