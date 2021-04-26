Tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar açık olacak mı?

Tam kapanma bankalar açık olacak mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tam kapanma bankalar, PTT, noterler açık mı? Türkiye tam kapanma dönemi yaşayacak. 3 haftayı kapsayacak süreçte birçok yer de kapalı olacak. Peki tam kapanmada bankalar, PTT, noterler açık mı?
TAM KAPANMA BANKALAR PTT NOTERLER AÇIK MI?
Tam kapanma sürecinde bankalar, PTT ve noterlerin açık olup olmadığına ilişkin detaylı bir bilgi henüz verilmedi. Yayımlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.
TAM KAPANMA KARARLARI NELERDİR?
29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.